美股「淡友之王」也轉軚了　原因係...

外國傳媒報道，有大淡友轉軚了！



被媒體視為美國華爾街「淡友之王」的富國證券(Wells Fargo)股票策略主管Christopher Harvey最新「跪低」，直言給予標指2019年底目標2,665點可能過低。標指上周五(3月1日)收報2,803點。



他說：「上述目標是在去年12月股市低潮時所訂的，當時之所以如此保守，是因為我們覺得聯儲局犯了錯。不過，有趣的是聯儲局竟然在今年1月極速轉軚，可以說他們承認了曾犯了錯誤，並已由漸進加息修正至目前停止加息。對我們來說，這意味着很可能不用再像去年12月般保守了。」



他當時給予的標指目標是整個華爾街當中最低的，故被視作「淡友之王」。



他目前說：「我們現時看到非常好的事，基本因素已變得相對穩固。」不過，作為淡友，他亦不忘告誡投資者，目前美股已反映了多項利好因素，預期接下來要調整約3%，歷時不會超過1個月，若出現調整，可考慮低撈。

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