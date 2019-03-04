上車盤又癲過！嘉湖山莊呎價低位急彈20%

買家不斷趕入市，連帶樓價亦被推高。一向受上車用家追捧的天水圍嘉湖山莊兩房戶，近日做價升至520萬元，剛易手的景湖居10座高層F室，實用面積442方呎，呎價約11,765元更創近4個月新高。相比去年11月同類低位呎價低約9,821元，反彈近20%。



中原文家輝表示，是次買家在市場已睇樓多時，但由於每次還價僅約450餘萬元，故屢遭業主拒絕。近日眼見樓市轉旺，已計劃轉租，故參觀上述原本只作放租的單位，期間因「多口問句」業主會否放售，並表明可以高價承接，因而成功入市。事實上，該屋苑上月平均實用呎價已重上逾1萬元水平，但仍無礙承接力，本月速錄至少7宗買賣。



新界另一上車指標沙田第一城，近日買賣宗數激增。該行侯惠良透露，整體樓市氣氛向好，令二手買賣加快，該盤本月暫錄約10宗，單是剛過去的周末已佔9宗。該盤細單位價格升幅亦顯著。美聯黃錦瀚稱，30座高層C室，實用面積327方呎，剛獲買家出價550萬元購入，呎價約16,820元。據了解，1座同面積高層戶，2018年底最平只售485萬元，反映期內樓價錄13.4%升幅。



除藍籌屋苑外，新界各區上車盤亦被熱搶。世紀21奇豐黎樹森稱，粉嶺區物業3月份至少錄13宗買賣，私人屋苑佔逾60%。當中粉嶺名都3座中層實用面積376方呎單位，同類去年底做價曾低至425萬元，上址剛以495萬元轉售，呎價13,165元，約3個月漲價約16.5%。



至於青衣區延續2月份旺勢，本月暫錄約7宗交投。中原梁岳宏指出，業主叫價心態亦因應市況轉強，推動做價向上。該區翠怡花園暫錄約兩宗個案，包括6座高層C室，實用面積365方呎，在零議價下以600萬元售出，呎價約16,438元。與3座高層同面積及間隔單位3月中比較，當時做價僅545萬元，已高出10%。



此外，據美聯資料，2月25日至3月3日，一周內全港35個大型私人屋苑共錄112宗買賣，較之前一周的92宗再升約21.7%，創去年1月下旬122宗後的新高。期內新界區屋苑錄50宗買賣，按周增約13.6%，而港島及九龍區分別錄35宗與27宗，亦升45.8%與12.5%。

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