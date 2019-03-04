樓價UPDATES︰逸樺園罕見10日內錄兩成交

鰂魚涌逸樺園交投一向不多，但隨着近期市況轉旺，該盤在短短10日之內亦連錄第兩宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●逸樺園2座低層E室，實用面積896方呎，以三房包括套房及連工人套房間隔，望樓景及山景，連租約以1,880萬元易手，實用呎價20,982元。據了解，買家見同類單位無交吉放盤，只好先後購入上述單位，待租約期滿才保留自住。



●柴灣杏花邨39座中層8室，實用面積約615方呎，以三房間隔，望東南，獲買家以約1,035萬元購入，實用呎價約16,829元。原業主於1997年8月以約620萬元入市，期內升值約67%。



●小西灣藍灣半島3座高層C室，實用面積605方呎，望東南山海景，獲買家以1,100萬元買入，實用呎價約18182元。據了解，原業主持貨9年帳面獲利約580萬元。



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新界區



●置業需求強烈，市價盤源受追棒。沙田帝堡城2座低層A室兩房戶，實用面積547方呎，座向東北望山景。單位原開價768萬元，放盤兩個月，獲用家以740萬元承接，實用呎價13,528元。原業主於2010年10月以347.5萬元入市，持貨至今帳面獲利392.5萬元。



●東涌區成交隨大市回升，東環本月暫錄約兩宗買賣。該盤5B座高層7室，實用面積468方呎，屬兩房間隔，剛以650萬元易手，實用呎價13,889元。買家為一對年輕夫婦，見屋苑在區內樓齡最新，裝修費用相對較低，故決定入市。



●元朗爾巒茵羅洛斯大道5座中層C室，實用面積877方呎，開價1,020萬元，議價後獲買家以968萬元購入，實用呎價11,038元。買家為外區家庭，鍾情屋苑環境清幽，加上見附近有新樓盤快將開售，預計區內二手物業升值潛力可看高一線，故購入上址作周末度假之用。



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