為贏得支持脫歐協議　文翠珊「科水」16億英鎊

外國媒體報道，英國政府公布一項16億英鎊的基金計劃，這被外界認為是首相文翠珊為贏得脫歐協議支持的舉措。



政府表示，已經撥款10億英鎊，其中一半以上將用於英格蘭北部的城鎮，還將為全國各地的社區提供6億英鎊的資金。



許多人認為，該基金是文翠珊爭取反對黨工黨議員支持其退歐協議的努力的一部分。這些議員代表的地區，是英格蘭北部那些投票強烈支持脫離歐盟的地區。



反對黨工黨的財政發言人約翰麥克唐納表示，該基金是英國退歐的「賄賂」。然而，英國房屋、社區及地方政府大臣博敬誠表示這筆錢無關支持脫歐協議。

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