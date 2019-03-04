新股專輯：四川藍光嘉寶服務申上市

再有內房企業分拆旗下物業管理公司在港上市。內地藍光發展(600466.SH)旗下四川藍光嘉寶服務向聯交所遞交主板上市申請，華泰金融及農銀國際為聯席保薦人。



四川藍光嘉寶服務主要深耕於中國西南地區及四川省。截至去年底止，該公司在管建築面積為6,060萬平方米，按年增加37.7%。去年度公司收入為14.64億元人民幣(下同)，按年大增58.61%；純利為2.96億元，按年增59.74%。公司指，主要是由於同期業務擴張，令物業管理服務產生的收入增加所致。



不同於其他物管股，四川藍光嘉寶服務大部分客戶為業主而非母公司，截至去年底止，公司逾78%收入來自母公司之外的客戶。而來自第三方房地產開發商的在管總建築面積為3,380萬平方米，佔公司在管總建築面積約55.8%。



公司預期，上市後將維持派息政策不低於除稅後利潤25%。



四川藍光嘉寶服務於2015年在新三板上市，並於去年6月宣布退市，最終轉道至香港上市。

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