夜市UPDATES：美股升幅縮窄　港夜期失28900點

市場焦點將重回美國聯儲局及經濟數據，道指高開逾百點後小幅回順，目前報26,093點，升66點；標指報2,815點，升11點；納指報7,639點，升44點。港股期指夜市報28,891點，升6點，低水69點。



上周標指累升0.4%，納指漲0.9%。道指則下跌約0.1%，終結了自1995年5月以來持續9周的上漲勢頭。



傳蘋果公司正為5G手機做準備，台光電等成第一批零組件廠，Apple股價升1.5%。亞馬遜股價升1.3%，此前投行Evercore將亞馬遜的目標股價從每股1,800美元上調至1,965美元。



投資者正等待周五公布的美國2月非農就業報告，再讓市場判斷美聯儲是「鷹」是「鴿」。另外，一些央行將在本周宣布利率決定，其中包括周二的澳洲、周三的加拿大銀行以及周四的歐洲央行。



上周特朗普再度抨擊「強勢美元」，並沙射影批評了美聯儲主席鮑威爾。美匯指數堅挺，報96.69，升0.33%。



英國政府為通過脫歐協議派錢箍票，歐股向好，英股升0.6%；法股升0.8%；德股升0.3%。



石油輸出國組織(OPEC)指不可能在4月份作出任何石油產出決定，6月份作出決定的可能性更高。國際油價向好，布蘭特原油期貨漲至每桶66美元，升約1.4%；紐油高見每桶56.70美元，升逾1.5%。



【22:33】中美貿易談判據報取得重大突破，美股周一早段做好，道指高開129點，報26,155點，納指漲46點，至7,642點。



關稅憂慮減退消息刺激下，出口商股價向上，波音公司及重型機械生產商卡特彼勒(Caterpillar)分別升0.69%及1.06%，至443.64美元及138.93美元；蘋果公司(Apple Inc.)則報176.02美元，升0.6%。



美銀策略員最近在報告中認為，如果中美達成「真正」的協議，標指將升至3,020點，打破去年9月的2,930點紀錄高位，或較上周五有4%上升空間。該行預測取消關稅可帶動美企每股盈利增加1個百分點。



另外，金礦企業Newmont拒絕同業Barrick Gold提出金額178億美元的收購建議，稱董事局一致認為建議不符合公司的利益。Newmont股價周一早段報33.79美元，跌0.09%。

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