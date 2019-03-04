Apple新專利曝光　iPhone屏幕可發聲？

外媒報道，LG在新款旗艦手機G8 ThinQ上推出「Crystal Sound OLED立體聲揚聲器」技術，類似於一種可發聲屏幕設計。據了解，蘋果公司(Apple Inc.)可能也打算在iPhone上實現類似功能。



美國專利商標局揭示蘋果公司的這項新專利，該專利描述了一種在顯示器整個周圍振動，進而發聲的技術。



蘋果公司這項專利名為「用於改進活塞運動的音頻揚聲器環繞幾何結構」。據悉，這裏的活塞運動，指揚聲器發出聲音之前，在接收脈衝時的移動方式。而揚聲器振膜中的非活塞運動，則會引起失真。蘋果公司的這項新專利描述了一種改善活塞運動的方法。



專利的草圖中包含類似於智能手機的物體，其中揚聲器邊緣周圍也有着「密封屏障」，可以用於使設備獲得防水功能。



蘋果公司可能會把這項技術用在iPhone等產品上，但是何時落地尚不能得知。目前，和這個設計比較接近的手機是LG G8 ThinQ，但是後者的可發聲屏幕還不能完全取代揚聲器，而是偏向於類似於骨傳聲的原理，用以取代耳機。



目前，可發聲顯示器依然主要用於電視機，如LG、索尼都發布使用屏幕作為揚聲器組件的OLED電視。



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