【名家筆陣】李秀恒：勿讓開戶規則礙本港資管發展

早前大灣區規劃綱要出台，的確預留了「好位」給香港，關鍵是香港能否好好把握。舉例說，國家支持香港強化國際資產管理中心功能，換言之，大灣區內其他城市不能搶食。但問題是，香港本身作好準備了嗎？



現時面對中美貿易戰，美元偏強，港元因聯繫匯率亦必成強勢貨幣，如此一來，香港既無外匯管制，又是全球最大的人民幣離岸中心，自然會成為內地及其他弱勢貨幣國家、地區資金的避風港。可以預見，將會有大量資金湧入，屆時香港市場如何消化？如何為這些資金尋找出路？這便需要政府和相關業界早作綢繆。



資產管理業務可帶來多大收益？以本港現時的資產管理規模逾20萬億元計算，就算收1%的管理費，一年便有逾2,000億元收入。要知基金管理費用是遠不止1%的，可想而知當中的經濟效益有多大。



據知，政府近年為促進資產管理行業發展，先後推出多項優惠措施，包括全面寬免ETF轉讓的印花稅；擴展債券投資所衍生的利息及利潤享有利得稅減免優惠；擴大離岸基金期貨交易稅務豁免的適用範圍；與更多貿易及投資夥伴簽訂避免雙重徵稅協定；發展伊斯蘭金融平台，以及與內地建立基金產品互認安排等等。



惟現時主要問題非優惠不夠，而是在港開戶口太難。有人以為香港開立銀行綜合理財帳戶很簡單，其實不然，尤其是來自伊斯蘭地區。



須知道，「一帶一路」沿線60多個國家中，近一半是回教國家，國民基本上全都是伊斯蘭教徒，市場之大可想而知，但這些國家、地區無論是公司還是個人，想在香港開立銀行綜合理財戶口，往往吃「閉門羹」，原因是在「了解客戶」(KYC)等規則下，銀行總是戴着「有色眼鏡」來看待此類客戶資金，拒人千里。



KYC目的是打擊「洗黑錢」及防止恐怖分子的融資活動，香港當然需要配合，但這應從加強監管方面做工夫，沒理由因噎廢食。所以香港欲要做好國際資產管理中心角色，首先就要脫下「有色眼鏡」。



香港經貿商會會長 李秀恒

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