古勝：市底轉強　發掘落後股

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，市場憧憬中美貿易談判接近達成協議，加上內地有兩會行情支持，中港股市周一仍維持強勢，美中不足的是，午後升幅縮水，尤其是滬綜指，最高上過去3,090點，但最終僅升1.1%報3,027點，日線圖於高位呈長針待變形態。



港股基本上跟住A股上，一樣係尾市回順，恒指最終升147收報28,959點，兩萬九關口得而復失。其實自2月25日以來，已三次挑戰兩萬九不果，反映該位阻力巨大，可幸是主板成交維持千億元之上，周一有1,489億元，顯示魚缸水頭充足。



從基本因素分析，港股前景確實唔錯。事關除中美貿易談判進展良好外，亦有其他潛在利好因素，例如美國總統「侵侵」已經要為明年大選連任鋪路，開始「做政績」，增加中美關係朝向好方向發展，佢上周末又出口術話要以弱美元維持美國經濟動力，亦對港股有利。



雖然仍有部分市場人士唔信聯儲局會聽從於「侵侵」，惟大家要留意，無論是聯儲局早前暗示加息次數或較預期少之外，最近議息紀錄亦揭示隨時要結束縮表，所以未來美元轉弱，其實都係跟住個劇本行。



若按住劇情發展，人民幣匯價未來有機會回升。由於美國在貿易談判條件中，要求中國要在一定時間內(如五年內)，讓人民幣匯率自由浮動，這或有利以人民幣作主要收入及負債重的行業，如中資航空股及內房股等。



策略上，一如周一所指，內房股要買大唔買細。中國恒大(03333)、碧桂園(02007)、中國海外(00688)及華潤置地(01109)周一均報升，可見資金買貨方向都幾一致。至於三隻中資航空股周一則彈唔起，或與早前升得太急，要先行整固有關，暫可放入觀察名單，待走勢回穩才考慮吸納。



另外，早前走勢落後的內銀股終見齊齊起步，建行(00939)、工行(01398)及中行(03988)周一分別升1.2%、0.3%及1.3%，反而防守力較強的公用股如煤氣(00003)及領展(00823)股價無力，相信係資金正從防守板塊轉至其他較具上升潛力的板塊之上。



好似家電股這類鑊氣一向較差的板塊，周一竟藉着內地發布超高清影音產業發展規劃而炒上，TCL電子(01070)、創維數碼(00751)、海信家電(00921)及海爾電器(01169)股價最少都講緊升2%以上，連發盈警的國美零售(00493)都可以從即市跌8%彈番到最終平收，反映資金開始發掘落後板塊，進一步確認市底好轉。



從中線策略部署，現時中港美三地股市難得齊齊發力，估計大部分資金主力追捧大藍籌居多，內銀及騰訊(00700)在周一的升市中重新發揮關鍵作用，會唔會又做回領導者角色帶領大市更上一層樓？從現時牌面睇，機會確實唔細，故建議看官做好買貨準備。

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