林嘉麒：氣氛過熱　宜酌量減磅

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，受中美貿易漸趨樂觀及兩會召開刺激，滬綜指數周一再創新高，最高見過3,090點。離岸人民幣兌美元同時轉強，開市中間價報6.7049，創了2月25日以來新低。人民幣轉強，反映短期資金對中國市場樂觀情況。



事實上，自去年6月中後，滬綜指跌穿3,000點水平，走勢每況愈下。現時滬綜指只是重回去年6月以前水平，走勢較人民幣落後，情況有點慢熱。由於近期增添多個原因追落後，就算A股近期升幅不少，短線依然樂觀。



上周末中證監發布了《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法(試行)》和《科創板上市公司持續監管辦法(試行)》，自公布之日起實施，明確了科創板試點註冊制的總體原則，規定股票發行適用註冊制。以資訊披露為主中心，精簡優化現行發行條件，強調風險防控。



同時，上市審核流程以制度安排、全程電子化、強化資訊披露要求等。資本市場准入的規則改變，加強投資者長期信心，尤其是外資興趣，增加了A股的吸引力。



此外，兩會行情同樣是大市投資氣氛轉佳的原因。儘管兩會並不會有新政策出台，預期焦點是5G發展、基建規模、人工智能發展等方向。不過，政府工作報告可能提及經濟目標，市場在估計經濟增速設定為大約為6至6.5%；及國家財政赤字目標預計、新增規模等。面對經濟下行壓力，前路愈困難，國家出手撐經濟更是刻不容緩，多方面皆可成為下一輪的投資主題。



A股是政策市，也是資金市。以估值計，現時A股吸引力較美股高，加上MSCI年內分三階段上調A股比重，即使規模未算很大，惟被動式將拉動外資流入，近期南水明顯轉攻內地，持續的淨資金流入反映國際投資者的積極心態。



摩根士丹利亦認為，尋求復甦概念的投資者應把注意力集中在美國以外的地區，尤其是新興市場，相信內地股市最能受惠。再者，聯儲局開始暗示其政策利率路徑的靈活性，並承認市場對其資產負債表正常化計劃的擔憂。



近期聯儲局多位官員的鴿派言論，肯定了聯儲局對通脹預期可能會降到較低水平的風險保持警惕。美國市場擁有高估值的同時，亦正面臨某程度的風險，相信外資將以內地股市為主，亦有利香港中資股的表現。



然而，據過去經驗，兩會開始前樂觀的投資情緒已經醞釀，並慢慢帶入兩會舉行期間，而A股多數出現回調作為兩會結尾。近期投資氣氛過盛，建議持貨者在好消息進一步配合下，逐步減持倉位，慢慢提高現金水平。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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