陳蓓敏：產品應用漸廣　建滔候低吸納

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，美朝峰會爛尾收場，市場沒有預期也沒有失望。核武裝備一直是北韓的王牌，前朝遺留下的遺產，當然有其用途和價值，會後，美國及北韓均有不同立場和言論，並未令市場意外。再加上中國及俄羅斯亦未必願意北韓棄核，在地理軍事上，區域連成一線，總好過中間有缺口。



美朝未能達成協議，特朗普又跌一跤，顯示此路不通，預料美國貿易團隊將更加謹慎處理中美貿易談判。



過去一周，恒指曾數度試探29,000點關口，周一隨A股做好，曾一鼓作氣升逾400點，高見29,241點。上周五MSCI明晟宣布提高中國A股大型股的納入因子，分階段從5%提高至20%，料帶動700億至800億美元資金流入。



國際機構投資者對A股需求日益增大，可留意相關ETF。適逢中國兩會召開，市場關注未來中央經濟工作方向性策略，相關板塊皆有投機機會。



近期業績公布期，宜留意上半年績優公司部署。建滔集團(00148)涉及業務計有覆銅面板、印刷電路板、化工、磁電等產品，同時發展房產業務。集團去年上半年業務理想，營業額升18%至220億元，純利增長逾91%至41.69億元。主要是受化工業務帶動，佔總業務37.8%，溢利增長2.7倍至11.14億元。



隨着汽車、智能手機及家電更傾向高檔次智能化下，高階線路板需求更廣，有利集團前景。建議候低吸納，中長線目標價38元，止蝕24.8元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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