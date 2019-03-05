東方明珠遭追數180萬

黃坤曾擔任主席的東方明珠石油(00632)繼去年先後曾遭債主入稟追數兼呈請清盤後，該公司周一(3月4日)公布，收到來自禤張律師行日期為今年3月4日的法定要求償債書，要求該公司償還法律費用及開銷約180.25萬元。



公告亦披露，該律師行自2017年起獲東方明珠委聘為其有關數宗法律案件的法律顧問。倘該公司未於三周內償還該筆欠款，律師行可對其提出清盤呈請。東方明珠正就此事尋求法律意見，並且將適時另行刊發公告。



該公司股份於今年2月14日停牌，停牌前股價報0.122元。



事實上，東方明珠近年負面消息不斷，該公司2018年上半年錄得股東應佔虧損2,162.5萬元。公司去年更曾遭巴比倫資本及ICD Group International Limited分別追討欠款，合共涉資約3,700萬元，而且曾先後向東方明珠發出法定要求償債書，當時並揚言可能呈請公司清盤。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/