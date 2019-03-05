中信銀行(國際)：日圓反覆回軟　或試114

中信銀行(國際)在東方產經「專家點評」專欄表示，日本央行行長黑田東彥在國會表示，如果日圓匯率的波動影響到日本經濟和物價，日本央行可能考慮在必要情況下採取進一步寬鬆舉措，以實現物價增長目標，但將謹慎考慮各種政策的好處與副作用，市場走勢對於指導貨幣政策而言至關重要，將繼續密切關注政策對市場的影響。



上周日本公布1月經季節調整失業率，由去年12月的2.4%升至2.5%，高於市場預期。而日本總務省的數據顯示，1月求才求職比為1.63，意味着每100名員工有163個職位空缺，與去年12月持平，符合市場預期，可見勞動市場需求仍緊。美元兌日圓觸及十周高位112.05，上周五尾盤收報111.92，創2月11日以來最大單日升幅。



中美貿易緊張關係有所緩和，有消息指美國官員正準備貿易協議文本，目標是數周內簽署。另外，美國農業部長珀杜表示，正努力游說特朗普接納以配額加關稅措施取代現時徵收鋼鋁關稅的做法，以保護美國鋼鐵業，應對來自加拿大與墨西哥進口產品的挑戰。



數據方面，美國第4季國內生產總值(GDP)按年增長2.6%，好於預期增長2.3%，是2015年以來的最佳表現，美匯指數回穩在96.50水平。



展望本周，市場關注澳洲央行、歐洲央行、加拿大央行將召開政策會議，還有美國公布非農就業報告。中美兩國有望達成貿易協議，市場風險意願回升。技術層面上，美元兌日圓上方阻力位在112.10，如升穿則有機會上試114.55，目前在111.30附近成為下方支持位。

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