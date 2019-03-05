龔成：創造有利的投資環境

財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，無論係投資工具，還是投資的方式、策略，現今都有好多種。當然，世上亦存在着不少似是疑非的東面，好似好低風險的投資工具、好似好易賺錢的投資方法。



所以，第一步是要了解投資工具、運作與特性，以及風險程度，因為現今已發展出很多太過複雜的投資工具，若然該工具你無法理解，就算你的理財顧問向你釋你都唔明，那就不要投資。不要因為那顧問信得過而投資，只可在自己明白下的情況才投資。



這是投資前的基本，若有人向你推介新投資產品，你的第一條問題不是能賺多少，而是會蝕多少，想有回報前，必須先考慮風險。



要創造有利自己的投資環境，除了解工具及選擇適合自己的工具外，另一方面就是了解自己。自己的財政、收支、將來情況、年齡、性格經驗等，例如高風險投資並不是每個人都適合，若你是一個一輸錢就坐立不安的人，就很容易做出非理性的投資決定，那麼就要思考該種投資是否適合自己。



另外，亦要了解自己的能力範圍，不少人高估自己的能力，同時低估了市場的不確性，而在能力範圍內投資是最有利的，當然我們要不斷提高自己的能力。所以，我們要選擇適合我們的工具，首先為自己創造出一個有利的投資環境。



另一方面，投資方法亦可套用上述所講的要點，給自己創造最適合及有利的環境。就短炒來說，自己是否有所需的反應、心理質素、技巧，以及緊貼市況的時間、精力。若果炒消息的，你的消息網絡是否夠大及可信呢？



很多時，大戶比我們散戶有某些優勢，如資金、消息、貼市程度、了解市況、衍生工具的運用等，當我們知道自己那方面較弱時，就盡量不要身處那不利的環境中，與其硬碰，反而想想如何以有利的方式生存，為自己創造最適合及有利的投資環境。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

