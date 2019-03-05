利福國際盈利瀉五成　對零售前景審慎

劉鑾鴻(細劉)任主席的利福國際(01212)公布，去年純利按年大跌48.79%至16.9億元，期內淨負債與權益比率急升至3.3倍。劉鑾鴻於業績記者會上表示，香港零售業持續受眾多不明朗因素所影響，集團對前景維持審慎態度。



利福國際股價周一最多跌近3%，收報13.4元，逆市下跌1.47%。



截至2018年12月底止，集團營業額為43.58億元，按營業額計之毛利率由2017年同期的75.4%下降至73.8%，主要是由於直接銷售相對特許專櫃銷售錄得較高增長。集團業務由去年下半年開始放緩，其中旗艦店銅鑼灣崇光百貨下半年之同店銷售只是微升。



劉鑾鴻指，今年首兩個月，整體生意僅按年持平，預期上半年度整體同店銷售僅為單位數升幅。他補充，「銅鑼灣店的Capacity(容量)已經做到好盡，要預期未來繼續高增長係唔合理」。



利福國際期內金融投資錄得公平值虧損2.7億元，2017年同期則錄盈利7.35億元，主因股票市場狀況欠佳及波動所致。於去年12月底，集團金融投資組合的市值約為30.77億元。



截至去年12月底止，集團淨負債與權益比率(即總借貸減現金及銀行結存除以公司擁有人應佔權益)為330%，按年上升113.5個百分點，較高的淨資本負債狀況是由於集團於香港銅鑼灣店自有物業按歷史成本減折舊及攤銷入帳，其公平值於計算公司擁有人應佔權益時並無計算在內。



至於同系的利福中國(02136)，去年股東應佔盈利為3.38億元人民幣(下同)，不派末期息。期內淨負債(銀行現金及結存減總銀行借貸、應付一名附屬公司非控股股東款項及應付一間合資企業款項)為6.3億元，較2017年同期的2.29億元大幅增加，主要由於用於大寧項目資本開支的銀行借貸增加。



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