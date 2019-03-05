東方日報B1：A股半年首破3000關　進入「慢牛」

市傳中美貿易談判有望在今個月底達成協議，加上MSCI明晟上調A股於指數的權重等利好因素，刺激A股周一(3月4日)曾創逾8個月以來高位，滬綜指曾漲逾3%，收市亦企穩3,000點上，逾半年首見，儘管之後兩市三大指數齊齊上演「過山車」走勢，收市升幅仍然有1至3%。中外分析認為，A股將進入「慢牛」格局，即牛市持續，只是升勢將放慢。



上海證券交易所進一步公布，有關科創板的配套指引，主要針對上市推薦及審核等問題。文件明確指出，保薦機構優先推薦三大類科技創新企業，包括符合國家戰略、突破關鍵核心技術及市場認可度高的企業；有發展新一代訊息技術、新能源、節能環保及生物醫藥等高新技術產業的企業；與互聯網、人工智能及製造業深度融合等的企業。



周一多隻券商A股因受惠上述消息而做好，如國盛金控(002670.SZ)便因觸及每日10%升幅而停板，報13.4元(人民幣‧下同)。



滬深股市周一衝高後迅速回落。當中，滬綜指最多曾升3.23%，高見3,090點，為去年6月8日後盤中高位；收市升1.12%，報3,027點，為逾8個月來首次企穩3,000點以上收市。



深圳股市走勢更強，深成指曾升4.36%，高見9,567點，創下去年6月21日之後盤中新高；即使收市升幅縮減至2.36%，報9,384點，但亦為去年7月25之後收市高位。



深圳創業板指數更一度大漲5.3%，觸及1,651點，創超過8個月以來盤中高位；收市仍然上升3.31%，報1,619點，為去年7月底以來首次收市重越1,600點水平。



大市交投氣氛再次熾熱，滬深兩市主板成交突破萬億元，合計約1.04萬億元，較上周五(3月1日)激增逾57%。滬股通錄淨沽出8.16億元，深股通則錄淨買入43.55億元。



周一獲外資大手買入的貴州茅台(600519.SH)在升至全日高位798.33元、市值衝破萬億元大關之後股價卻倒跌，收報781.86元，跌0.94%。



事實上，年初至今滬深兩大指數已累計飆升逾兩成，但據外電引述大行高盛及摩根大通預期，A股還有上升空間。



內地的安信証券股份有限公司亦指，今輪A股牛市，主要由內地社會融資規模大漲及全球資本市場風險暫緩所帶動，更重要是市場情緒逆轉。



工銀國際特許財務分析師邱志承直言，雖然A股上升過快，但基於政府的支持態度，調整幅度有限。傲揚集團投資總監尹滿華則認為，A股升勢剛起步，滬綜指短線將炒上3,100點，長線或飆至4,000點，因為他聽聞內地散戶開始排長龍開證券戶口。

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