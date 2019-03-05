美股續跌逾400點　騰訊ADR下試340元關

中美貿易仍有憂慮，美國股市跌幅繼續擴大，道指最新報25620點，跌405點或1.56%；標指最新報2,768點，跌35點或1.28%；納指最新報7,507點，跌87點或1.16%。



港股ADR跟隨跌勢，按比例計算，現報28,652點，跌307點。滙豐控股ADR折合報63.64港元，較港收市跌0.87%；騰訊控股ADR折合報340.89元，較港收市跌1.71%。



中美貿易會談進入尾聲，市場預期3月底前達成協議，但投資者對於協議內容仍感憂慮。The Sevens Report創辦人Tom Essaye認為，現時關鍵是該協議會否消取所有額外關稅。



美銀策略員最近在報告中認為，如果中美達成「真正」的協議，標指將升至3,020點，打破去年9月的2,930點紀錄高位，或較上周五有4%上升空間。該行預測取消關稅可帶動美企每股盈利增加1個百分點。



Astoria Portfolio Advisors首席投資主管John Davi表示，中美貿易會談的利好因素已經反映在股市上，但自去年12月以來，投資者入市態度一直很審慎，故如果不確定性消除後，美股有可望會反彈。

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