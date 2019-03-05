歐股收市個別發展　北歐聯合銀行急挫近4%

歐股收市個別發展。英國富時100指數收報7,134點，升27點或0.39%；法國CAC指數收報5,286點，升21點或0.41%；德國DAX指數收報11,592點，跌9點或0.08%。



個股方面，英國工業流量控制設備生產商Rotork去年度稅前利潤增長五成，惟該公司同時展望2019年增長放緩，其股價急挫逾10%。



北歐聯合銀行(Nordea Bank)股價全日急挫3.93%；此前該行行政總裁Casper von Koskull表示，正計劃削減6,000個工作崗位，實現更多自動化功能；並會從波羅的海及俄羅斯撤出部分業務。



英國《每日郵報》的母公司Daily Mail and General Trust(DMGT)，擬分拆旗下Euromoney雜誌，轉讓後者股權予部分DMGT股東；並以此返還約9億英鎊。DMGT股價全日升4.48%。

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