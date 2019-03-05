【股民熱話】呢日之前　大家可以放心炒？

港股周一(4日)以大成交再試衝29,000點水平，似乎今次由A股帶動的升市停不了。眼前大家都在憧憬，中美貿易談判會達成協議。近日外媒報道，中美兩國元首或會在3月27日進行會面並正式簽署貿易協議。換言之，在呢個日子之前，大家都仲可以安心繼續炒，難怪好友毫不猶豫入市追貨！



大家心裏可能仲會有疑問，中美貿易談判係咪真係會有結果，如果好似美國與北韓元首會面，簽署協議前的上晝先至話達唔成共識，煲冇米粥收場，咁個市咪隨時玩「笨豬跳」？



老實講，一日中美兩國元首未動筆簽署協議，都唔可能話百分百毫無變數。不過，特朗普今次與北韓元首會面，係諗住可以攞到啲外交分數為競選連任總統鋪路，可惜搞到灰頭土臉真係無癮！今次中美貿易談判更不容有失，皆因兩國經濟利益，遠遠大於美朝之間的經濟利益。



特朗普好需要在今次中美貿易談判取得成果，以顯示其於經濟和外交上取得重大政績，否則一拖再拖，對美國企業盈利傷害更大，下半年的經濟風險不斷累積，令競選連任徒添變數。



所以話，依家落場，大家都應該知道係有風險，但牌面博得過而已，定住止蝕量力而為並無不可。短線資金料會轉移視線至落後藍籌股，如騰訊控股(00700)、內銀股及內房股等，不妨從中尋寶。



東方產經專欄作者 帥哥

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

