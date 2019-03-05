【市前重點睇】道指跌206點　圓匯企111.7

●美匯指數由隔夜96.8回至96.6水平，港匯低見7.8496，離岸人民幣(CNH)企6.707，圓匯升上111.7，歐元低見1.133，英鎊回至1.317。金價企1,287美元。布油跌至65.6美元，紐油曾觸及57美元。道指期貨偏軟。



●道指收報25,819點，跌206點或0.79%；標指收報2,792點，跌10點或0.39%；納指收報7,577點，跌17點或0.23%。 https://bit.ly/2TveCLF



●港股ADR指數收報28,815點，跌143點。



●美國10年期國債孳息率跌3.08個點子，報2.7223厘。



-美國財長姆紐欽表示，3月4日至6月5日將暫停債券發行工作。另外，預計美國財政部最快3月上半個月就會觸及舉債上限，市場估計財政部或許能有足夠的資源來應付資金需求，可以撐到3月5日。



●紐約期油收報每桶56.59美元，升79美仙或1.42%；布蘭特期油收報每桶65.67美元，升60美仙或0.92%。



-傳OPEC可能6月決定延長減產。



●紐約期金收報每安士1,287.5美元，跌11.7美元或0.9%，連跌6日，創近6周收市新低。



●英國富時100指數收報7,134點，升27點或0.39%；法國CAC指數收報5,286點，升21點或0.41%；德國DAX指數收報11,592點，跌9點或0.08%。 https://bit.ly/2HjPIs1



●無懼英國脫歐不確定性，據Grant Thornton報告，在英國註冊的750家最大的中資公司去年營收平均增長11.6%，合計營業額達到680億英鎊。



●傳中國計劃將主要覆蓋製造業的一檔增值稅稅率調低3個百分點，以作為經濟刺激措施的一部分。減稅措施可能在本周公布。



●深圳多家銀行下調房貸利率，降低首套利率至基準上浮8%。



●中國恆大、萬科前兩月合約銷售金額按年下滑。



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