國泰航空績劣謀收購　反增財務壓力

因管理不善而在全球航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)發公告確認，正商談一項涉及香港快運的收購事項。對於國泰染指廉價航空業務，分析員普遍有保留。



國泰於公告指，留意到有報道指其有意向海航集團收購旗下香港快運及香港航空的股份。公司雖確認洽談收購香港快運，但表明概無就此收購事項訂立任何協議，亦無法確定會否訂立任何協議。



公司的通告亦未有提及有關收購香港航空股份。市場曾關注該項潛在收購會否涉及反競爭行為。



信誠證券聯席董事張智威表示，國泰客運業務過去幾年遭廉航打擊很大，雖然目前未知國泰會買入香港快運股權的比例，但估計國泰需要對兩者重疊的航線進行整合，當中某程度上或涉及人手變動。



整體而言，他強調即使國泰最終成功開拓廉航市場，相信短期內不會對集團業績帶來利好作用，其主業仍然會繼續受到客運收益率受壓以及貨運業務遜色等負面因素影響。



大華繼顯(香港)執行董事梁偉源認為，國泰收購廉航的策略太遲，因為其他大型航空公司早已在廉航方面作出部署，甚至發展得非常成熟。加上目前環球經濟不景，要開拓新業務也非易事。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒則指出，以主打廉航業務的香港快運業績一直處於虧損狀態，關注若收購涉及控股權，對國泰航空會否構成沉重財務負擔。



他表示，香港快運一直以低價策略搶佔市場，估計其業績處於虧損及負現金流的狀態，假使國泰成功收購香港快運後，始終其經營結構與廉航有大分別，因此預計要將香港快運做到扭虧為盈的難度高。



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