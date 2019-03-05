外電報道，據國務院及部委報告，中國將2019年GDP增長目標設為6%至6.5%，預期居民消費價格漲幅為3%左右。今年主要經濟發展目標和任務包括：1、廣義貨幣供應量(M2)預期增速與2018年實際增速持平，2019年預算赤字率目標位2.8%，較2018年目標2.6%擴大。



根據報告，中國將下大力氣優化民營經濟發展環境，計劃將最高一檔增值稅稅率下調3個百分點，繼續執行新能源汽車購置優惠政策；預計2019年減少稅收和社保繳費近2萬億元人民幣(下同)。



同時，中國將深化電力、油氣、鐵路等領域的國企改革，將完善債券市場開放舉措。



2019年中國預算赤字規模為2.76萬億元人民幣；國防支出增長7.5%，公共安全支出1,798億元。2019年地方財政赤字目標9,300億元，比2018年增加1,000億元；計劃發行9,300億元地方政府一般債券，及計劃發行2.15萬億元地方政府專項債券。



另外，報告預期2019年城鎮調查失業率在5.5%左右，預期城鎮新增就業1,100萬人。





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