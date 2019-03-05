【北水手影】點揀內銀？睇實呢個數據...

近日A股牛氣沖天，加上貨幣政策傾向寬鬆，理應有助中資金融股氣氛，惟部分大型內銀股近期屢遭南下資金拋售，股價反彈動力疲弱。(銀行板塊表現一覽：https://bit.ly/2A8B3IR )



例如建設銀行(00939)港股通周一(4日)再有約1.8億元的淨沽盤，由2月11日至今連續16個交易日合共淨流出金額達86億元。期內其股價雖由低位反彈，但升至250日線約7.1元屢次受阻。



至於工商銀行(01398)亦是同一命運，2月至今亦合共錄得約25億元的港股通淨流出，股價近日升至6.2元亦現明顯阻力。



反而部分二線內銀股受追捧，如交通銀行(03328)，周一以一支大陽燭飆高，即市創出7.06元的52周新高，收市仍升4%報6.9元，成交大增至7.2億元。該股強勢破頂，「北水」功不可沒，昨日其港股通錄得約4.33億元的淨流入。



事實上，南下資金買貨取向具有一定啟示性，就連近期死氣沉沉的騰訊(00700)，周一亦在港股通逾9億元淨買盤支持下股價飆高3%。因此在部署相關股份時，可參考北水相關數據，既然大型內銀沽壓未減，不妨由中小型內銀入手，搭轉A股牛市順風車。



【北水追蹤】掃入騰訊交行吉利 沽工行建行

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