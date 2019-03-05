亞洲股市：日股跌逾百點　三井造船跌3%

美股收跌，道指挫206點；亞洲主要股市跟跌，日本日經225指數早段跌135點或0.6%，報21,686點。



板塊方面，能源及資訊技術股齊跌1%，金融及工業股跌0.6%，地產股跌0.4%。個股方面，三井造船跌3%，川崎重工及鈴木汽車齊跌逾2%，日產汽車及三井金屬礦業均跌1%。



萬事得跌1%。瑞銀將其評級降至「沽售」。



迅銷升1%，旗下UNIQLO於2月的日本銷售額按年增長3%。



主要經營成衣銷售的Adastria抽升逾11%。公司2月同店銷售額按年增14.8%，且獲摩根大通將其評級由「中性」調升至「增持」。



南韓首爾綜合指數跌9點或0.4%，報2,181點。起亞汽車、進洋化學及科隆工業均跌逾2%，三星電子跌0.7%。



澳洲悉尼普通股指數跌37點或0.6%，報6,265點。板塊方面，工業及通訊服務股跌1%，金融股跌0.3%。個股中，冠軍鐵礦挫6%，Infomedia及銀河資源分別跌5.8%及3.7%。



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