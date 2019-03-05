日經香港2月報48.4　新業務量進一步萎縮

經季節調整後，日經香港採購經理指數(PMI)由1月份的48.2，升至2月份的48.4，顯示私營經濟的景氣度續差，並接近1年處於50.0盛衰分界線之下。



由於外銷中國的出口訂單明顯減少，2月份的整體新業務量進一步萎縮。產出量連續11個月下跌。鑑於經營環境持續惡化，企業對添置庫存顯得謹慎，並繼而調整採購活動和庫存水平。採購庫存跌至8個月低位，幅度明顯。



IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，香港私營經濟於2019年首季中段持續低迷。由於市場需求仍然疲軟，2月份營商景氣度繼續轉差，預示香港年初的經濟增長(GDP)增長將受影響。最新PMI數值與GDP按年增長率1.6%一致。



企業依然看淡未來的經營增長，對營運成本上升、勞工短缺、競爭加劇，以及中美貿易爭端等情況表示憂慮。

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