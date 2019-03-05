發改委報告︰今年加強人民幣匯率彈性　防範化解房產市場風險

據外電引述發改委報告顯示，中國2019年積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要鬆緊適度；M2預期增速與與2018年實際增速持平及與2019名義GDP匹配。同時，今年計劃加強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，及保持合理規模的外匯存底。



中國2019年計劃穩步推進金融業開放，吸引更多長期資本，並加強股、債、匯市資金流動和風險監管與處置；着力保持股匯債市穩定，及時應對異常波動。同時，計劃穩地價、穩房價、穩預期，防範化解房地產市場風險。



報告提及，今年計劃緩解製造業等企業融資難、融資貴問題；計劃擴大優質企業債發行規模，鼓勵銀行向民營企業發放中長期貸款。計劃穩外貿、進出口穩中提質，實施小微企業普惠性稅收減免；同時促進先進設備、能源和農業設備關鍵部件進口，加強對受貿易影響企業援助穩崗措施。



另外，中國2019年計劃組建國家油氣管網公司。



2019年亦計劃堅持結構性去槓桿，把握好節奏和力度；計劃制定出台汽車、家電等促消費措施。





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