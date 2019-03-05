【即市分析】港股反覆宜兩手準備

東方產經專欄作者HS哥：市場炒作兩會後有刺激經濟措施出台、中美貿易談判進入尾聲，以及美國總統特朗普出口術，要弱美元刺激經濟，令人民幣前景相對樂觀下，港股繼續級級上，雖然兩萬九關自2月尾至今3次試衝不果，但成交十分暢旺，似乎港股整固後仲有得去。



從政治角度考慮，特朗普開始要為明年大選鋪路，今年首兩季開始要落手落腳「做政績」，估計美股後市差極有個譜，咁這邊廂的A股又炒MSCI增比重，港股在中美股市牌面唔差下，要跟勢上其實唔難。



技術上，恒指升到去兩萬九遇阻，亦可能與29,012點正是去年初高位33,484點至低位24,540點之反彈幅度0.5的阻力位有關。考慮到港股整固一輪再上機會始終唔細，如果持貨唔多，不妨繼續持有博抖完氣再上。反之，重貨者若無法承受短期回調風險，可先行減磅再作打算。

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