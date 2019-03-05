A股快報：滬深股指走勢反覆

滬深股市低開後反覆回升，滬綜指最新倒升3點或0.12%，報3,031點；深成指升56點或0.6%，至9,440點；滬深300升3點或0.09%，至3,797點；創業板指數升16點或1%，報1,636點。



板塊方面，船舶製造及家電股升0.6%至0.7%，惟金融股仍跌1%。





【09:25】A股快報：兩市低走 金融股領跌

內地股市偏軟，滬綜指低開7點或0.25%，報3,019點；深成指低開17點或0.19%，至9,366點；滬深300低開8點或0.23%，至3,785點；創業板指數低開4點或0.25%，報1,615點。



板塊方面，次新股領跌1.1%，金融股跌0.9%，飛機製造股跌0.5%，地產股跌0.1%；而船舶製造股靠穩，釀酒及家電股分別升0.2%及0.4%。



駱駝股份漲停。新三板公司金達萊昨(3月4日)公告，擬申請首次公開發行股票並在科創板上市，為首家就此發公告的公司，而駱駝股份是金達萊的二股東。



江西銅業高開1.4%。公司擬以29.8億元人民幣收購恒邦股份29.99%股份。

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