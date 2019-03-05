中國2月財新服務業PMI跌至51.1

中國2月份財新服務業採購經理指數(PMI)報51.1，較1月回落2.5個百分點，並為2018年11月以來新低，且低於歷史均值；預期為53.5。受服務業大幅回落拖累，財新中國綜合PMI繼續回落0.2個百分點至50.7，為4個月新低。



2月份服務業新訂單總量相對低迷，增速放緩至2018年11月以來最低，部分企業反映需求相對疲弱；製造業新訂單總量則出現3個月以來的首次回升，但增速仍屬小幅。二者綜合，2月新訂單整體小幅加速增長，但整體增速仍處於較低水平。



財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，2月製造業內需出現較明顯修復，但在就業形勢承壓的情況下，服務業景氣度明顯下滑，基建發力或為經濟下滑放緩的主要原因。



上述財新的數據走勢與國家統計局PMI一致。統計局公布的2月服務業商務活動指數為53.5，微降0.1個百分點；綜合PMI錄得52.4，回落0.8個百分點。



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