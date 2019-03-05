【即市分析】科創板落實　騰訊唔升等幾時

東方產經專欄作者司慕渢：中國證監會和上海證券交易所近日發布設立科創板並試點註冊制相關業務和配套指引，明確紅籌企業上市的標準。憧憬企業融資生意多咗，中資券商股股價周一(4日)再集體衝頂。不過，講到受惠股，其實應該唔少得股王騰訊控股(00700)的一份！



多咗不同類型的科創企業能在內地科創板上市，變相多咗渠道讓科創企業在內地上市融資。一來有利於加快行業發展，二來內地投資者更熟悉本土市場，賦予股份的估值一般會有溢價。騰訊的投資項目逾七百個，已實現上市的不到一成，對騰訊而言，科創板的成立變相多咗個更便捷的「生金蛋」的渠道，對其估值應該係有利無害。



此外，過去內地科創企業多數赴美國或香港上市，可如今美國的中概股投資熱潮已不再。至於香港，雖然已接納同股不同權企業上市，但去年開始以來上市的新股無論在股價表現和流通量都失色。



如今內地在自己主場搞科創板，規矩自己定，最緊要把好監管大門，妥善安排進出機制，並設有一定的入場門檻，有規有矩搞活個場，融資便利下，實有利於新興產業的可持續性發展。對企業而言，會比赴海外上市吸引。



至於已在海外上市的科網企業，面對內地人工智能、雲計算、5G網絡、半導體和工業4.0概念等產業投資氣氛興旺，估值亦有望水漲船高。他日內地容許海外中概股可以CDR形式上市，類似騰訊呢類龍頭企業，強勢海歸內地資本市場只是時間問題。(電貿科網股表現一覽：https://bit.ly/2ASAUcG )



可見，兩地科創產業都在加快發展，對於來自內地而在港上市的騰訊而言，該是利大於弊。昨日港股通淨流入騰訊的金額達到9.6億元，不妨繼續留意北水動向。股價走勢方面，自去年10月低位251.4元開始觸底回升，反覆回升至上月中旬高位353元，昨已以大陽獨起步，短線向上目標突破250日線356元，回吐較大支持在330元樓上，一旦以大成交向上突破，升勢可能會加快，未具信心入市，都咪亂沽！



內地科創板落地

https://bit.ly/2TlUprC



中證監：科創板暫不影響A股新股發行節奏

https://bit.ly/2Ew1GM5



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