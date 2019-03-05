傳Fb年內推虛擬貨幣　 拓WhatsApp轉帳功能

外媒報道，Facebook(Fb)計劃最快在2019年推出自家的虛擬貨幣，並與旗下三大通訊應用整合，結合區塊鏈科技，令WhatsApp等用家可以如PayPal般，利用手機直接向聯絡人匯款、國際轉帳等，並已就此與交易平台洽商。



據了解，Fb擬整合旗下WhatsApp、Messenger及Instagram等三款應用，潛在用戶將達27億人次，目標在今年底或2020年初完成。該公司內部員工指，現有約50名工程師參與該項目，為保密，團隊的辦公室設有獨立門禁系統。



Fb正研究的虛擬貨幣將屬國家貨幣掛鈎的穩定幣(stablecoin)，意指其可透過銀行帳戶持有一定數量的美元、歐元或其他國家貨幣，以保證代幣的價值。至於穩定幣是指價值穩定的虛擬貨幣，其價值不會暴漲或暴跌，有別於目前市場上兩款主要虛擬貨幣比特幣及以太幣。



除Fb外，Signal和Telegram等應用亦計劃在明年推出虛擬貨幣，以作為支付的渠道之一。



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