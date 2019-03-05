人民幣Hibor：隔夜息升至1.95厘　CNY高見6.69

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.95厘；1、2星期、1及2個月拆息由2.35至2.88厘；3、6及12個月拆息介乎3厘及3.39厘。



5/3/2019

隔夜 1.95517厘

1星期 2.35350厘

2星期 2.54400厘

1個月 2.67567厘

2個月 2.88017厘

3個月 3.00333厘

6個月 3.14400厘

1個月 3.39833厘



4/3/2019

隔夜 1.93661厘

1星期 2.48217厘

2星期 2.65350厘

1個月 2.81967厘

2個月 2.96467厘

3個月 3.02850厘

6個月 3.17617厘

12個月 3.41333厘



人民幣兌美元走勢靠穩，離岸人民幣(CNH)由6.7104，回升至6.7004，最新報6.7009；在岸人民幣(CNY)亦由6.7100，回穩至6.6963，最新報6.6989。



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