人民幣Hibor：隔夜息升至1.95厘 CNY高見6.69
2019年03月05日 11:23
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(美聯社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.95厘；1、2星期、1及2個月拆息由2.35至2.88厘；3、6及12個月拆息介乎3厘及3.39厘。
5/3/2019
隔夜 1.95517厘
1星期 2.35350厘
2星期 2.54400厘
1個月 2.67567厘
2個月 2.88017厘
3個月 3.00333厘
6個月 3.14400厘
1個月 3.39833厘
4/3/2019
隔夜 1.93661厘
1星期 2.48217厘
2星期 2.65350厘
1個月 2.81967厘
2個月 2.96467厘
3個月 3.02850厘
6個月 3.17617厘
12個月 3.41333厘
人民幣兌美元走勢靠穩，離岸人民幣(CNH)由6.7104，回升至6.7004，最新報6.7009；在岸人民幣(CNY)亦由6.7100，回穩至6.6963，最新報6.6989。
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