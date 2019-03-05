【即市分析】友邦回軟　買定認購證博行大運

東方產經作者HS哥：中港美股市年內以反覆向上為主，不過恒指升到二萬九前有止步迹象，部分強勢藍籌股亦似乎要回氣，友邦保險(01299)將於月中放榜，市場普遍認為集團公布業績前通常例炒一轉，近日股價隨大市回軟，究竟係咪時候要買定隻騰訊認購證準備落鑊呢？



從基本面睇，市傳中美兩國貿易談判進入尾聲，若結果一如預期，環球投資市場氣氛好轉，友邦盈利前景亦可看高一線，尤其是集團近年開始聚焦的中國市場，MSCI增A股比重後料間接有利集團業務發展。



摩根大通發表最新報告指，該股將於本月中放榜，關注其派息表現，預期將派每股85.8仙，按年增15.4%。該行亦聚焦集團中期中國市場增長策略，以及額外資本展望；預計其香港及泰國業務增長強勁，上調去年全年新業務價值預測，料按年增19%，至38.07億美元，並將其目標價上調至95元，維持「增持」評級。由此看來，業績前後確實有機會炒一轉。



走勢上，該股股價回調兩日後，即市跌至中期上升軌下方即見支持，短期不妨小注買Call走一轉。友邦瑞信購(27639)，2019年8月到期，行使價92.88元，實際槓桿約9倍，溢價約22%。

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