【瑞銀推介】騰訊終起動　追call精選

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：過去兩周大市走勢非常強，多次上試29,000點水平，一眾中資金融股以及友邦保險等重磅股成為推動大市的火車頭，唯獨欠了股王騰訊控股的身影。



騰訊股價過去兩周一直在340港元附近爭持，相對大市落後，但千呼萬喚下，周一(4日)終於起動，一口氣升超過3%，為大市貢獻近90點的升幅，至周二(5日)大市出現明顯調整，但該股仍報升，走勢暫強於大市。



英國《金融時報》報道騰訊計劃增加對中國電子競技的投資，去促使用戶對公司遊戲的忠誠度，增加遊戲的收入、並延長遊戲的生命周期，不過另一個較大的原因，支持資金重回該股，或因為公司將於兩周後公布業績，根據過往經驗，其業績前一至兩周往往得到資金注視。



如投資者看好騰訊，可留意認購證(25530)，行使價394.2元，2019年6月到期，有效槓桿約10倍，或認購證(18481)，行使價360.2元，2019年6月到期，有效槓桿約9.2倍。



相反，如投資者看淡，可留意認沽證(25534)，行使價316.68元，2019年6月到期，有效槓桿約9.8倍。



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