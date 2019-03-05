【瑞通推介】中信證券騰訊輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮中美貿易形勢仍存變數，道指隔晚最多跌414點，尾市跌幅收窄，收報25,819點，跌206點或0.8%。



受A股帶動，恒指周一(4日)曾高見29,241點，創逾8個月高位，其後遇上獲利沽壓，29,000點得而復失。周二(5日)早段跟隨外圍調整，於28,800點水平整固。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾3,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近6,600萬元，反映投資者預期後市調整將至。



騰訊控股電競負責人侯淼表示，集團計劃增加對中國電子競技的投資，料可增加遊戲收入及延長遊戲的生命周期。另有券商發表報告，預計公司旗下遊戲《王者榮耀》於今年2月總體付費創新高達71億元人民幣，對集團今年首季手遊收入轉為正面。經過連日整固，該股周一抽升逾3%，一舉收復10天和20天線，周二早段續有得升，曾升至357元。股份將於本月21日公布去年業績，料將成市場焦點。其好倉周一逾250萬元淨流入，另有逾2,300萬元淨流入其淡倉。周二早段資金傾向追買其認購證博股價續有空間追落後。



中信證券以逾134億元人民幣收購廣州証券，並擬發A股支付。而內地融資融券餘額上周五(1日)結束連續14日餘額增加的趨勢後，周一再度增加。中信證券周一衝高後回落，未能企穩20元。同二早段於19至20元間爭持，短期留意10天線(19.06元)的支持力。中證監和上交所近日公布科創板上市細則，紅籌、未有盈利、同股不同權企業均允許申請上市，或有利券商業務。逾240萬元周一淨流入該股好倉，淡倉則錄逾20萬元淨流出。



有分析預期水泥需求將在「兩會」後恢復，加上年內水泥價格強勢，利好行業。另外，中國建材將於下周一(11日)起晉身國企指數成分股。股份連續兩個交易日抽升，累升逾8%。周二早段調整逾1%至6.6元水平，10天線約6.45元可視為支持。其好倉周一有逾40萬元淨流出，5日累計則淨流入逾180萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、中短期購證(15506)，行使價368.2元，2019年6月到期，實際槓桿9.4倍。貼價、中短期沽證(16460)，行使價325元，2019年6月到期，實際槓桿9.9倍。



中信證券價外、長期購證(28818)，行使價23.8元，2019年12月到期，實際槓桿3.8倍。



中國建材輕微價外、中短期購證(22269)，行使價7.5元，2019年8月到期，實際槓桿4.4倍。



南方A50輕微價外、中短期購證(28648)，行使價16.02元，2019年6月到期，實際槓桿9.7倍。輕微價外、長期沽證(28645)，行使價13.06元，2019年12月到期，實際槓桿4.3倍。



吉利汽車輕微價外、短期購證(26160)，行使價16.8元，2019年5月到期，實際槓桿7.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(60369)，收回價28,210點，槓桿比率45倍。熊證(65471)，收回價29,290點，槓桿比率37倍。



騰訊牛證(67042)，收回價330.1元，槓桿比率14.1倍。熊證(67044)，收回價359.9元，槓桿比率25.4倍。



南方A50牛證(68386)，收回價13.39元，槓桿比率10.2倍。熊證(68431)，收回價15.99元，槓桿比率9倍。



吉利汽車熊證(67047)，收回價17.23元，槓桿比率6.2倍。



友邦牛證(64587)，收回價73.31元，槓桿比率14.4倍。熊證(64586)，收回價84.5元，槓桿比率9.4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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