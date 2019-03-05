特步夥Wolverine組合營　擬明年在港設旗艦店

內地體育用品公司特步(01368)與國際品牌Wolverine訂立協議，成立合資公司，在內地、香港及澳門開展Merrell(邁樂)及Saucony(聖康尼)品牌旗下鞋履、服裝及配飾發展、營銷及分銷。



根據合資協議，特步與Wolverine將各自向合資公司支付約1.55億元人民幣為初始融資金額。特步主席兼行政總裁丁水波出席記者會時表示，相信兩者合作能產生協同效應，亦有助公司開拓中國中高端市場，並補充不同價位產品，滿足內地對中高端運動鞋履等產品需求。



丁續指，將共同享用雙方資源，而公司未來有機會增加研發開支，及有意在中國一、二線城市開設專營店，並有機會在2020年於香港開設旗艦店。而合營公司目標在5年內總共開設400至500間零售店，大部分將位於內地較高等級城市的購物中心。



Wolverine主席Blake W. Krueger認為，中國市場有龐大潛在發展空間；而特步熟悉中國市場，相信是次合作可助其品牌建立領導地位。



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