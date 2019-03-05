【午市重點睇】圓匯企111.8　金價報1289美元

●美匯指數亞洲市反覆企96.6，圓匯報111.8，歐元兌美元企1.133，英鎊報1.316。港匯企7.849。離岸、在岸人民幣分別在6.70及6.69水平。金價報1,289美元，布油報65.33美元，紐油報56.30美元。道指期貨偏軟。



●恒生指數半日跌8點或0.03%，報28,950點，騰訊飆近3%，一度爆上357元水平。https://bit.ly/2XClje8

-內地快將推出新能源車補貼政策，汽車股個別發展。

-TCL電子漲3%，公司擬大舉投資半導體及AI領域。

-江西銅業擬斥近35億元購恒邦冶煉3成股權。

-周黑鴨停牌，涉澄清誤導成份之報告。

-新股K2 F＆B每股定價0.75元；銀城國際定價2.38元。



【即市分析】

-科創板落實，騰訊唔升等幾時。https://bit.ly/2Hg5mEs

-港股反覆宜兩手準備。https://bit.ly/2tOOAnY

-【北水手影】點揀內銀？睇實呢個數據...https://bit.ly/2XFTP7x

-內地大興土木，留意重型機械股。https://bit.ly/2NPkF8J



●A股快報：3大指數半日升0.1%至1.2%。https://bit.ly/2XC5mVg



●亞洲股市：日股中段跌約百點。https://bit.ly/2TyqqwA



●中國將2019年GDP增長目標設為6%至6.5%。https://bit.ly/2INDmum



●發改委報告︰今年加強人民幣匯率彈性，防範化解房產市場風險。https://bit.ly/2ELBT3Q



●中國2月財新服務業PMI跌至51.1。



●人民幣中間價升51點；人民幣Shibor隔夜息漲至2.2厘。



●人行不進行逆回購操作。



●港元拆息︰1個月期升至1.33厘。



●新興市場股票基金連續兩周資金淨流出。



●Apple擬推摺芒iPhone，兩大困難待克服。https://bit.ly/2EMYltp



●傳Fb年內推虛擬貨幣，拓WhatsApp轉帳功能。https://bit.ly/2NHMLCF



●紐蒙特礦業拒絕了巴里克黃金的全股票收購要約。



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其他精彩新聞：【股民熱話】呢日之前 大家可以放心炒？

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