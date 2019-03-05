華人置業去年盈利暴跌72%　持恒大股份帳蝕近31億

劉鑾雄(大劉)曾任主席的華人置業(00127)公布截至2018年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利10.15億元，按年大跌72.6%。



業績報告又指，該年度內之收入8.436億元，按年減少44.4%，毛利亦按年倒退25.9%，至7.191億元，倒退主因物業銷售之溢利減少2.899億元。



同時，年度內有關集團、聯營公司及接受投資公司之應佔物業銷售收入錄得減少69.5%至2.708億元，相關應佔溢利亦減59.7%至1.833億元。



華人置業持有若干中國恒大集團(03333)股份，在本年度根據於活躍市場之買入報價而釐定恒大股份未變現公平值變動之虧損約30.52億元，已於通過其他全面收益以反映公平值計量之金融資產之儲備內入帳。



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