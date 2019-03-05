【高盛推介】跟進鐵塔及小米認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：中國鐵塔周一(4日)公布業績，純利26.5億元人民幣，按年升36.4%，多間券商在業績後發表報告，普遍對其業績正面，部分券商調升其目標價。該股周二(5日)早段股價回落。



另外，小米集團則逆市輕微上升。公司主席雷軍周一在兩會建議提前布局5G產業應用、推動商業航天發展以及落實信息無障礙建設。



觀察個股認股證資金流向，過去5個交易日計，鐵塔認購證有約740萬元流入，而小米認購證則連續3個交易日見資金流入，合共有約1,100萬元流入。



投資者如看好鐵塔，可留意購證(27138)，行使價2元，2019年9月23日到期，實際槓桿4.8倍，市場上最高槓桿的鐵塔認購證；貼價證則可留意購證(28005)，行使價1.84元，2019年9月30日到期，實際槓桿3.9倍，中期貼價，行使價1.75至1.9元之間的產品中槓桿最高。



投資者如看好小米則可留意貼價低街貨購證(27650)，行使價12.52元，2019年9月25日到期，實際槓桿4.4倍，中期貼價、低街貨。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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