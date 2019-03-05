樓價UPDATES：樓價反彈　業主出貨勁賺近3倍

樓市低位反彈，業主趁勢出貨套現，部分錄可觀賺幅。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●太古城金星閣中層H室，實用面積582方呎，兩房間隔，去年放盤開價叫1,300萬港元，最終減至1,190萬元易手，實用呎價20,447元。單位23年間升值2.6倍。



●小西灣藍灣半島3座高層C室，實用面積620方呎，三房連主人套房間隔，獲租客以每月2.36萬元租入，實用呎租約38.1元。



●鴨脷洲深灣軒1座高層C室，實用面積588方呎，三房連主人套房間隔，獲租客以每月2.25萬元租入，實用呎租約38.3元。



●跑馬地山景閣高層A室，實用面積約478方呎，兩房間隔，原叫價1,000萬元，減價60萬元以940萬元易手，實用呎價約19,665元。原業主持貨7年轉手，帳面獲利約329萬元。



●鰂魚涌逸濤灣1座低層B室，實用面積549方呎，兩房間隔，以每月2.9萬元租出，實用呎租52.8元。



●北角寶馬山花園7座中層C室，實用面積約845方呎，三房連主人套房間隔，日前以1,777.5萬元易手，實用呎價約21,036元。原業主持貨約10年轉手，帳面升值約834.5萬元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區

●紅磡黃埔花園9期2座高層C室，實用面積612方呎，三房一套間隔，以993萬元易手，實用呎價16,225元。單位12年間升值近2倍。



●藍田麗港城錄3月首宗買賣，單位為22座低層D室，實用面積687方呎，三房一套間隔，以950萬元易手，實用呎價13,828元。原業主持貨近24年轉手，升值逾1.3倍。



●大角咀君匯港6座低層C室，實用面積約541方呎，原則三房，現改為兩房間隔，原開價1,080萬元，減價10萬元以1,070萬元獲承接，實用呎價約19,778元。原業主於2012年8月，以約666萬元買入單位，現轉手帳面獲利約404萬元。



●西南九龍南昌站匯璽1B座中層B室，實用面積440方呎，兩房間隔，獲租客以每月2.3萬元租入，折合實用面積呎租約52.3元。業主於2017年3月以821.3萬元購入上述單位，租金回報約3.4厘。



●何文田半山壹號2期半山徑15號中層戶，實用面積1,567方呎，四房連雙套房間隔，以2,900萬元沽出，實用呎價18,507元。原業主於2009年一手買入上址，持貨近10年易手，升值33%。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區

●粉嶺綠悠軒3座中層H室，實用面積427方呎，兩房間隔，連租約以529萬元獲承接，實用呎價12,389元。以現時月租1.2萬元計，租金回報率約2.7厘。原業主持貨12年沽出，帳面獲利約391萬元，升值約2.8倍。



●馬灣珀麗灣17座低層E室，實用面積360方呎，一房間隔，開價550萬元，議價以538萬易手，實用呎價14,944元。單位2010年升值約1.3倍。



●荃灣麗城花園三期2座中層B室，實用面積742方呎，三房連主人套房間隔，成交價842萬元，實用呎價11,348元。原業主持貨約8年易手，升值1倍。



●嘉湖山莊3月錄得7宗買賣，當中美湖居3座低層F室，實用面積441方呎，兩房間隔，以498萬元易手，實用呎價11,293元。單位2013年至今漲近1倍。



●馬鞍山銀湖．天峰5座中層A室，實用面積797方呎，三房連主人套房間隔，以1,250萬元易手，實用呎價15,684元。原業主持貨7年沽出，帳面獲利約582萬元。



●沙田中心G座低層H室，實用面積292方呎，兩房間隔，以533萬元易手，實用呎價18,253元。原業主持貨5年沽出，帳面獲利約233萬元。



●沙田濱景花園5座中層A室，實用面積395方呎，兩房間隔，議價後以610萬元易手，實用呎價15,443元。原業主持貨7年沽出，帳面獲利295萬元離場。



●沙田第一城3月暫錄約11宗成交，當中4座高層B室，實用面積819方呎，三房連主人套房間隔，議價後以1,255萬元易手，實用呎價15,324元。原業主持貨7年升值約87%。



●元朗唐人新村啟欣軒1期1座地下單位，實用面積914方呎，四房間隔，另大花園及平台，剛以945萬元連一個車位易手，實用呎價10,339元。原業主持貨約4年沽出，帳面獲利約347萬元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/

二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

