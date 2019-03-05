【高盛推介】騰訊逆市做好　輪證傳真

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股電競負責人侯淼接受訪問時表示有意增加在內地投資電競項目，相信今年活動的規模會更大。有券商發表報告指內地手遊近期有轉為正面趨勢，預料公司今年首季可受惠於《王者榮耀》現金收入，維持其「買入」投資評級及目標價400港元。該股周二(5日)早段做好。



觀察個股認股證資金流向，騰訊認購證是近日最多資金流入的相關資產，以過去5個交易日計共有約3,200萬元流入，而其認沽證同期亦有約1,000萬元流入。



騰訊逆市上升，投資者如看淡可留意輕微價外高槓桿沽證(22432)，行使價324.80元，2019年6月3日到期，實際槓桿11.8倍，行使價320至350元之間、兩個月期以上產品中槓桿最高。



看好騰訊則可留意貼價購證(16631)以及高槓桿購證(17754)。購證16631，行使價368.2元，2019年6月21日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、7隻類近條款產品中槓桿最高。購證17754，行使價377.08元，2019年6月18日到期，實際槓桿10.8倍，行使價371至388元之間、兩個月期以上產品中槓桿次高。



牛熊證方面，則可留意牛證(61527)以及熊證(60289)，都是相近收回價產品中槓桿最高。牛證61527，收回價333.18元，行使價331.18元，換股比率100，槓桿比率14.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。熊證60289，收回價360.88元，行使價362.88元，換股比率100，槓桿比率35.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



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