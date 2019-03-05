【即市分析】半新股落鑊　點炒最值博？

東方產經專欄作者股博士：大市表現反覆，恒指兩萬九關屢攻不破，惟部分半新股仍繼續強勢，優品360(02360)即市曾升8.7%見2.5元新高，現升3.4%報2.38元。至於五谷磨房(01837)亦一度升至1.9元創新高，現則倒跌1.1%報1.78元。



優品360於1月11日以招股價1元掛牌，其後反覆向上，以即市高位2.5元計，較招股價已高1.5倍。而五谷磨房則於去年12月中以1.62元掛牌，股價曾於1月初挫至1.14元，惟其後亦跟隨大市向上，現價較上市價1.62元亦高出17%。



半新股勝在無蟹貨壓力，令股價易於炒上。不過，值得留意的是，近年半新股特性為大上大落，好似連日熱炒的「婚紗股」嘉藝控股(01025)今早股價似坐緊過山車，即市一度挫12.5%低見2.25元，其後調頭向上，曾升近9%創出2.8元新高，較招股價0.98元高1.8倍。



現時半新股鑊氣十足，跟炒一守亦未嘗不可，但謹記小注怡情，且要嚴守止蝕，以防高位接火棒，得不償失。

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