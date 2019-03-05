法國外貿銀行：內地銀行仍面對流動性問題

法國外貿銀行發表報告指，2018年中國銀行業務穩定，盈利能力暫結束下跌的情況，而資產質量亦略有改善。儘管內地的貨幣政策相對寬鬆及持續加大力度清理不良資產，內地銀行仍面對流動性問題。



該行亞太區首席經濟學家吳Alicia Garcia Herrero表示，內地銀行的企業信貸持續錄得萎縮，雖然於核銷方面下了不少工夫，惟僅針對已確定的不良貸款，而不包括其他潛在的壓力貸款，僅令行業的資產質素錄輕微改善。



她指出，地方政府的債務互換從2016年的高峰開始減速，現時更多會依賴資產證券化及透過資產管理公司處理壞帳，而非透過債轉股方式。



亞太區經濟學家吳卓殷補充，內地銀行企業活期存款亦錄得明顯收縮，反映企業中長期投資信心下跌。此外，人民銀行對銀行流動性有嚴格監管，即使目前有結構性存款等較新的資金來源，仍對銀行資產負債表的膨脹力度構成壓力。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

