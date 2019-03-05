美國債務上限重啟　姆紐欽動用公務員退休基金「頂當」

美國聯邦債務上限已在3月1日到期，由於國會兩黨還沒有達成臨時提高債務上限的協議，債務上限已在3月2日重啟。外電報道，美國財長姆紐欽在日期3月4日致國會的信中，除敦請國會盡快上調法定債務上限外，並知會他已動用特別的會計方法，使政府開支維持到6月5日，避免違約。



據報，他所謂的「特別會計方法」，是從聯邦公務員退休基金劃轉資金，即延長劃轉公務員退休基金資金的期限，以支撐政府開支。據報，他還可以動用其他特別手段進一步推遲美國出現支付違約的時間。



美國國會預算辦公室(CBO)在早前的報告稱，4月美國政府將流入較大一筆稅金收入，財政部可運用非常規的特殊措施保障聯邦政府繼續融資幾個月。報告同時警告，距離償還22萬億美元公共債務的時間正在逼近，如在9月30日本財年結束之時，美國財政部可能將初見沒有任何現金可用的困境。



－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

