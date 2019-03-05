【即市分析】中國鐵塔做定兩手準備

東方產經專欄作者司慕渢：中國鐵塔(00788)日前公布全年業績，盈利大致符合預期，派息比率達55%亦較預期50%為高，惟有報告看淡其收入及息稅折舊前盈利(EBITDA)增長勢頭略為放慢，股價連續第二日受壓，現跌1.6%報1.82元。



績後多間大行發表報告，美銀美林認為，鐵塔將繼續享有主導市場地位，加上自由現金流改善及5G推出或產生更多鐵塔點需求，故重申「買入」評級，目標價由1.75元升至2.1元。但瑞銀就認為其去年業績令人失望，稅息折舊及攤銷前盈利(EBITDA)低於市場預期2.1%，純利符合預期，維持予其「中性」評級，目標價2元。



該股去年12月由1.2元水平展開升勢，惟今早一跌，一度失守升軌支持兼20日線約1.8元，持貨者宜做定兩手準備。若然今日收市前未能企穩其上，股價有機會進一步調整，宜先行食胡為妙，但如能守穩1.8元樓上，則股價整固後有望重上高位，不妨繼續坐貨。

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