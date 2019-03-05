天晉IIIA樓王呎價逾萬九元　創同類新高

中原地產高級區域營業董事張鎮邦表示，將軍澳天晉IIIA最新錄得一宗高價成交，單位為3A座高層A室，實用面積673方呎，三房一套間隔，附設開放式廚房，向東南享開揚園景及海景，去年底以1,400萬港元放售，現以1,300萬成交，折合實用呎價19,316元，呎價創屋苑同類型新高。



原業主於2014年9月以909.9萬元買入物業，持貨4年半，帳面獲利390.1萬元離場，單位升值43%。



屋苑對上一宗同類型成交於去年2月錄得，一伙2A座中層C室以1,198萬元成交，其實用面積672呎，折合實用呎價17,827元。



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