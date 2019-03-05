逾半香港中小企睇淡經濟　擔憂收入受影響

昆士蘭保險香港於去年11月訪問450間本地中小企，發現逾半認為，宏觀經濟不明朗因素持續，未來一年本地經濟或會轉壞，並影響其收入。



調查發現，逾7成企業估計來年收入穩定且有增長，但54%人則未敢樂觀，視國際貿易爭議、營運成本上升，及全球競爭加劇為最大隱憂。惟只有2成多的受訪企業有購買相關保險。



昆士蘭保險北亞地區行政總裁于蕾指，香港約有34萬家中小企，佔全港約130萬名僱員人口，一旦受宏觀經濟震盪，對香港經濟前景影響深遠。而香港企業太過着重本地市場，往往忽略宏觀經濟局勢。



調查又顯示，中國內地是中小企優先考慮的新市場，其次為美國及新加坡。8成企業表明有意善用及投資科技帶動增長，包括自動化生產及人工智能等。

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