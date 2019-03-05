長實紅磡工廈申請放寬密度　重建兩幢寫字樓

發展局重啟活化工業大廈計劃，再有工廈業主以該項措施為理據，向城市規劃委員會提出放寬地積比率，重建為全新商業樓宇。



其中長實集團(01113)紅磡鶴園街13號康力投資大廈，地盤面積約39,814方呎，申請將地積比率由大綱圖許可的12倍，放寬至12.782倍。以重建兩幢38層高商業大廈，包括4層地庫及1層平台，總樓面約50,890方呎。



資料顯示，上址於去年12月已獲屋宇署批出建築圖則，准建幢數及樓層均與上述申請相同。消息指，發展商早前已計劃通知租戶搬遷，以啟動重建。



此外，荃灣馬角街14至18號栢獅電子大廈，佔地約20,000方呎。申請人亦提出放寬兩成發展密度，以地積比率11.4倍，重建1幢23層高商業樓宇，包括兩層地庫，總樓面約228,005方呎。



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