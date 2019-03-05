樓價UPDATES：樓市氣氛上揚　將軍澳屋苑破頂

樓市氣氛上揚，樓價再創新高，將軍澳天晉IIIA開放式單位，以呎價逾1.93萬元轉手，屬同類歷來最高紀錄。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●將軍澳天晉IIIA第3A座高層A室，實用面積673方呎，三房套房間隔，附設開放式廚房，去年底1,400萬元放售，現以1,300萬元成交，實用呎價19,316元，呎價創同類新高。



●將軍澳新都城2期10座高層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，區內客在無睇樓情況下，經過一星期多番次還價，由叫價700萬元減至以693萬元買入，實用呎價約15,714元。



●將軍澳廣場7座中層E室兩房單位，望園景，實用面積約459方呎，以約18,000元放租兩星期，輕微減價500元，區內客以17,500元租入，實用呎租約38.1元。



●紅磡環海．東岸1C座高層L室，屬開放式單位間隔，實用面積約218方呎。以約11,000元放租兩周，議價後減至10,500元獲外區客承租，折合呎租約48.2元。。



●長沙灣宇晴軒1座低層A室，三房間隔，實用面積約533方呎，以950萬元放盤3個月，議價後減價35萬元，獲區內客以約915萬元購入，實用呎價約17,167元。



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新界區



●馬鞍山海典灣5座高層C室，實用面積約484方呎，兩房兩廳間隔，原業主叫價720萬元，經議價後減價30萬或約4%，以690萬元沽出，實用呎價約14,256元。



●粉嶺花都廣場6座中層F室，三房間隔，以618萬元易手，實用面積526方呎計，折合呎價11,749元。



●沙田河畔花園D座高層8室，實用面積242方呎，兩房間隔，議價後以450萬元沽出，實用呎價18,595元。

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