【即市分析】恒指牛熊街貨有啟示…

東方產經作者HS哥：美股隔晚波動且收跌，港股今日(周二)低開後卻未有延續跌勢，即市更一度轉跌為升，恒指現時則持平，其中早前動力較遜的騰訊控股(00700)逆市發圍，成為港股反彈的功臣，咁恒指牛熊街貨又有乜變動及啟示呢？



資料顯示，恒熊街貨重貨區為29,400至29,499點，街貨6.7億份，相對期指約1,087張(減少38張)；而下方最多新增區為29,300至29,399點，共有6.13億份街貨，相對期指約1,055張。



至於恒牛街貨重貨區為28,300至28,399點，街貨2.29億份，相對期指約1,257張(減少約171張)，而上方28,400至28,699點，則共有街貨7.07萬份(相對期指約2,343張)，貨量都唔少。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約65：35。



簡單而言，隨着港股早前急升後，短期開始有抖氣迹象，不過散戶部署反而開始從熊轉牛，暗示散戶早前愈升愈沽的做法開始有變。此外，近期恒指升到兩萬九點水平阻力確實唔細，相信好淡雙方都要激戰一輪方可決勝負。若然看官落場博爆邊，有心理準備短線風險增加，只宜小注怡情，定好止蝕位並嚴格執行。

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